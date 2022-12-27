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Сегодня, 15:28

Терентьев выиграл спринт свободным стилем на пятом этапе Кубка России

Ана Горшкова
Корреспондент
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Александр Терентьев выиграл спринт свободным стилем на пятом этапе Кубка России в Красногорске.

Терентьев показал результат 2 минуты 57,82 секунды. Вторым стал Федор Назаров (+0,10), третьим — Денис Филимонов (+2,31).

Александр Большунов и Сергей Устюгов столкнулись и упали в 1/2 финала. Они не вышли в финал гонки.

Кубок России-2022/23 по лыжным гонкам

5-й этап

Красногорск

Мужчины

Финал

1. Александр Терентьев — 2.57,82

2. Федор Назаров — 0,10

3. Денис Филимонов — 2,31

4. Артем Мальцев — 2,47

5. Иван Якимушкин — 2,63

Сборная России по лыжным гонкам
Александр Терентьев
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