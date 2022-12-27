Терентьев выиграл спринт свободным стилем на пятом этапе Кубка России
Александр Терентьев выиграл спринт свободным стилем на пятом этапе Кубка России в Красногорске.
Терентьев показал результат 2 минуты 57,82 секунды. Вторым стал Федор Назаров (+0,10), третьим — Денис Филимонов (+2,31).
Александр Большунов и Сергей Устюгов столкнулись и упали в 1/2 финала. Они не вышли в финал гонки.
Кубок России-2022/23 по лыжным гонкам
5-й этап
Красногорск
Мужчины
Финал
1. Александр Терентьев — 2.57,82
2. Федор Назаров — 0,10
3. Денис Филимонов — 2,31
4. Артем Мальцев — 2,47
5. Иван Якимушкин — 2,63
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