Терентьев стал победителем мужского спринта на «Красногорской лыжне»
Лыжник Александр Терентьев выиграл мужской спринт свободным стилем на «Красногорской лыжне».
25-летний спортсмен финишировал с результатом 2 минуты 41.33 секунды.
Второе место занял Иван Безматерных, отставший от лидера на 0,26 секунды. Тройку призеров замкнул Константин Тиунов (+1,34).
Победительницей женского спринта стала Наталья Терентьева — супруга Александра Терентьева. 29-летняя спортсменка одержала свою первую победу с момента возобновления карьеры после рождения ребенка.
«Красногорская лыжня»
Спринт, свободный стиль
Мужчины
1. Александр Терентьев — +2.41,33
2. Иван Безматерных — +0,26
3. Константин Тиунов — +1,34
4. Арсений Власов — +4,50
5. Иван Кочетков — +6,19
6. Петр Свиридов — +10,47
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