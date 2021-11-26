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Терентьев и Ретивых вышли в полуфинал спринта на Кубке мира в Руке, Большунов и Устюгов выбыли в 1/4 финала

Большунов не смог выйти в полуфинал спринта на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Финляндии
15:32
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Российские лыжники Александр Терентьев и Глеб Ретивых вышли в полуфинал спринта классическим стилем на Кубке мира в Руке (Финляндия).

Терентьев выиграл третий забег, Ретивых финишировал третьим во втором забеге и прошел в полуфинал как лаки-лузер. Во втором забеге вместе с Ретивых выступили Александр Большунов (4-е место) и Сергей Устюгов (5-е место), оба не прошли в полуфинал. Еще один россиянин, Иван Якимушкин стал четвертым в первом забеге и также вылетел в четвертьфинале.

Александр Терентьев выступит в первом полуфинальном забеге вместе с Эриком Валнесом, Полом Гульбергом, Йоханнесом Клебо (все трое — Норвегия), Ришаром Жувом и Лукой Шанава (оба — Франция).

Глеб Ретивых выступит во втором полуфинальном забеге, вместе с ним на старт выйдут Маркус Грате, Антон Перссон (оба — Швеция), Йони Мяки (Финляндия), Джеймс Шунмейкер (США) и Ховард Сулос Таугбель (Норвегия).

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Иван Торопцев все материалы автора
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