Чешская лыжница после столкновения с россиянкой Фалеевой: «Эй, куда прешь?»

Чешская лыжница Тереза Беранова на своей странице в Instagarm отреагировала на падение в спринте классическим стилем на молодежном чемпионате мира в Финляндии. На финишной прямой ее лыжу задела россиянка Анастасия Фалеева.

«Эй, куда прешь?» — написала Беранова, опубликовав фотографию своего падения.

Падение Терезы Берановой. Фото Instagram

После контакта Беранова упала и в итоге финишировала последней. Фалееву лишили золотой медали.

11 февраля глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе назвала справедливым решением лишить Фалееву золотой медали.