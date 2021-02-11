Чешская лыжница после столкновения с россиянкой Фалеевой: «Эй, куда прешь?»
20:50
Чешская лыжница Тереза Беранова на своей странице в Instagarm отреагировала на падение в спринте классическим стилем на молодежном чемпионате мира в Финляндии. На финишной прямой ее лыжу задела россиянка Анастасия Фалеева.
«Эй, куда прешь?» — написала Беранова, опубликовав фотографию своего падения.
Падение Терезы Берановой. Фото Instagram
После контакта Беранова упала и в итоге финишировала последней. Фалееву лишили золотой медали.
11 февраля глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе назвала справедливым решением лишить Фалееву золотой медали.
Дополнительная информация:
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю