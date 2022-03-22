Лыжные гонки
Новости Зачет Кубка мира Календарь Кубка мира Чемпионат мира Олимпиада
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 13:52

Татьяну Сорину выписали из больницы после операции

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Олимпийская чемпионка, лыжница Татьяна Сорина выписана из больницы, сообщил в соцсетях ее муж и тренер сборной России Егор Сорин.

Ранее президент федерации лыжных гонок Елена Вяльбе рассказала, что спортсменка перенесла операцию на руке и сможет вернуться к полноценным тренировкам не раньше, чем в июне.

Сорина из-за операции пропустит чемпионат России в Сыктывкаре. Турнир пройдет с 25 марта по 3 апреля.

Она является олимпийской чемпионкой, серебряным призером чемпионата мира в эстафете, серебряным призером мини-тура Кубка мира по лыжным гонкам-2020/21 в Руке.

Сборная России по лыжным гонкам
Егор Сорин
Татьяна Сорина (Алешина)
0
Читайте также
Овечкин гонится за новым рекордом! Еще немного — и он станет лучшим в истории НХЛ по броскам
Роман с Липницкой, дружба с Туктамышевой. Кто будет защищать честь Тутберидзе на чемпионате мира, куда не пустили россиян
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Все, кто здоров, обязаны выступать». Вяльбе — об участии спортсменов в чемпионате России

Непряева: «Не хотела давать интервью норвежцам, они иногда задают глупые вопросы»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости