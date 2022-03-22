Татьяну Сорину выписали из больницы после операции

Олимпийская чемпионка, лыжница Татьяна Сорина выписана из больницы, сообщил в соцсетях ее муж и тренер сборной России Егор Сорин.

Ранее президент федерации лыжных гонок Елена Вяльбе рассказала, что спортсменка перенесла операцию на руке и сможет вернуться к полноценным тренировкам не раньше, чем в июне.

Сорина из-за операции пропустит чемпионат России в Сыктывкаре. Турнир пройдет с 25 марта по 3 апреля.

Она является олимпийской чемпионкой, серебряным призером чемпионата мира в эстафете, серебряным призером мини-тура Кубка мира по лыжным гонкам-2020/21 в Руке.