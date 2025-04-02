Татьяна Сорина из-за травмы пропустит остаток сезона

Лыжница Татьяна Сорина из-за травмы не сумеет продолжить сезон, сообщил муж и тренер спортсменки Егор Сорин.

1 апреля 30-летняя лыжница упала после столкновения с Анастасией Фалеевой во время спринта в финале Кубка России-2024/25 в Кировске. После этого Сорина пропустила гонку преследования.

«Татьяна чувствует себя хорошо, но есть травма, которая не позволяет ей не то что бегать на соревнованиях, а даже тренироваться. Сезон для нее на 100 процентов закончен», — цитирует Сорина РИА «Новости».