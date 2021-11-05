Российская лыжница Татьяна Сорина поделилась планами на предстоящий сезон и рассказала о травме.

«Повреждение плеча почти не чувствуется. Однако на восстановление понадобилось два месяца, — сказала спортсменка изданию «Тюменская арена». — Пока присутствуют ограничения в силовой подготовке. Мне нельзя поднимать руку выше головы — есть риск рецидивного вылета плеча. Операцию решила не делать, потому что после неё потребуется пять месяцев на реабилитацию. Ровно столько оставалось до Олимпиады на момент травмы. Поэтому решили с тренером, что будем восстанавливаться самостоятельно».

Сорина также сообщила, что планирует пропускать некоторые гонки этапов Кубка мира.

«Главная цель сезона — медаль на Олимпиаде. На какие-то гонки этапов Кубка мира не поеду. Но Тур де Ски бежать планирую», — сказала она.

Кубок мира по лыжным гонкам-2021/22 стартует 26 ноября в Руке (Финляндия).