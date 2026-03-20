Свищев заявил, что является одним из кандидатов на пост главы Ассоциации лыжных видов спорта

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможности возглавить объединенную федерацию лыжных видов спорта России.

«Сложно комментировать, потому что это выборная позиция. Сейчас я являюсь вице-президентом Федерации фристайла и Федерации керлинга. Если изберут на пост главы Ассоциации лыжных видов спорта, значит будем работать. Известно, что одна из кандидатур — моя. Но зачем что-то заранее решать за других людей», — сказал Свищев «СЭ».

18 марта нынешняя глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что новым руководителем объединенной федерации станет «депутат, который сможет спросить губернаторов — а что у вас с лыжными гонками?»

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев рассказал о возможном объединении федераций в лыжных видах спорта (лыжные гонки, горные лыжи, прыжки с трамплина и двоеборье, фристайл, сноуборд).

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