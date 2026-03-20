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Лыжные гонки

20 марта, 11:21

Свищев заявил, что является одним из кандидатов на пост главы Ассоциации лыжных видов спорта

Константин Белов
Корреспондент
Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев.
Фото Global Look Press

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможности возглавить объединенную федерацию лыжных видов спорта России.

«Сложно комментировать, потому что это выборная позиция. Сейчас я являюсь вице-президентом Федерации фристайла и Федерации керлинга. Если изберут на пост главы Ассоциации лыжных видов спорта, значит будем работать. Известно, что одна из кандидатур — моя. Но зачем что-то заранее решать за других людей», — сказал Свищев «СЭ».

18 марта нынешняя глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что новым руководителем объединенной федерации станет «депутат, который сможет спросить губернаторов — а что у вас с лыжными гонками?»

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев рассказал о возможном объединении федераций в лыжных видах спорта (лыжные гонки, горные лыжи, прыжки с трамплина и двоеборье, фристайл, сноуборд).

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Дмитрий Свищев
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