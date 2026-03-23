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Лыжные гонки

23 марта, 14:20

Свищев заявил, что Вяльбе будет работать в Ассоциации лыжных видов спорта России

Новый глава Ассоциации лыжных видов спорта России Дмитрий Свищев сообщил, что в руководстве организации продолжит работу Елена Вяльбе, ранее занимавшая пост председателя Ассоциации лыжных видов спорта России.

Вместе с ней в команде останутся Леонид Мельников, Алексей Курашов, Денис Тихомиров и Дмитрий Дубровский.

«Благодарю Минспорт России и лично министра, а также коллег-президентов за доверие и выдвижение на пост председателя Ассоциации лыжных видов спорта, — цитирует Свищева ТАСС. — Их опыт бесценен, а заслуги неоспоримы. Мы будем работать в плотной связке, в одной команде».

Свищев пояснил, что видит свою роль в управлении и администрировании, в то время как профессиональные специалисты сохранят за собой развитие видов спорта.

23 марта стало известно, что первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Свищев стал главой Ассоциации лыжных видов спорта России.

Ассоциация лыжных видов спорта России была создана в 2005 году. В ее состав входят федерации лыжных гонок, фристайла, сноуборда, горнолыжного спорта, а также прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья.

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Источник: ТАСС
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Дмитрий Свищев
Елена Вяльбе
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