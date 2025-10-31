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Допинг

Свищев отреагировал на награду провалившей допинг-тест немецкой лыжницы Карл

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев отреагировал на признание провалившей допинг-тест Виктории Карл лучшей лыжницей сезона в Германии.

«Ничего уже не удивляет. При таком внимании к нам, при том, что мы создали, пожалуй, лучшую антидопинговую систему в мире, где-то в Европе происходит вот такое. Мораль отсутствует совершенно. Как и безнаказанность», — цитирует Свищева ТАСС.

Виктория Карл.Попавшаяся на допинге Виктория Карл стала лыжницей года в Германии. Поддержка от властей?

В июне 2025 года стало известно, что в допинг-пробе 30-летней спортсменки обнаружили запрещенное вещество кленбутерол. В DSV тогда сообщили, что вещество было в составе сиропа от кашля, который назначил врач по медицинским показаниям — у спортсменки был острый спастический бронхит.

При этом Карл заблаговременно сообщила о приеме препарата во время допинг-контроля. Национальное антидопинговое агентство инициировало расследование этого нарушения.

Источник: ТАСС
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Виктория Карль
Дмитрий Свищев
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