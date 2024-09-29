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Светлана Журова: «Шутку Вяльбе об ударе по Лондону Запад воспримет неоднозначно»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Светлана Журова.
Фото Global Look Press

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала слова главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе.

28 сентября Вяльбе заявила, что для возвращения российских спортсменов на международные турниры было бы достаточно «кинуть бомбу в центр Лондона».

«Это же шутка. Просто такая шутка опасна, потому что мы же понимаем, что Запад сразу начнет воспринимать ее как агрессию. Они таких шуток почему-то не понимают, они считают, что мы так и должны сделать. Вы же понимаете, что как раз это и не решит вопрос. Она хоть и пошутила, но она образно говорила, что, конечно, надо что-то более радикально решать в смысле общения с ними. Но это ж надо с Украиной, а Лондон-то здесь, в общем не при чем», — приводит слова Журовой «Лента.ру».

Также депутат Госдумы отметила, что нужно быть поаккуратнее с тамими шутками и предположила, что на Вяльбе теперь ополчатся на Западе.

«Я бы поаккуратнее была с такими шутками однозначно. К сожалению, после таких слов на нее ополчатся на Западе, если это распространится. Хотя, говорю, она опять же пошутила, но они всегда считают, что мы не шутим», — сказала Журова.

Ранее бывший боксер Николай Валуев назвал слова главы ФЛГР о «бомбе в центр Лондона» эмоциями, но при этом отметил, что Вяльбе была права в том, что если бы Британские острова ушли на дно, то у всего мира стало бы меньше проблем.

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Источник: «Лента.ру».
Елена Вяльбе
Светлана Журова
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