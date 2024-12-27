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Журова: «Соглашусь с Вяльбе, Большунов — спортсмен года в России»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Депутат Государственной думы, олимпийская чемпионка Светлана Журова назвала лучших спортсменов 2024 года.

«Я согласна с Еленой Вяльбе, что Александр Большунов — спортсмен года в России. Если бы Большунов выступал сейчас на международных соревнованиях, он показывал бы прекрасные результаты. Также отмечу Мирона Лифинцева, который завоевал пять золотых медалей на чемпионате мира по короткой воде. Несомненно, он большой талант.

Среди спортсменок назову лучшей гимнастку Лалу Крамаренко, я давно болею за нее. Она очень яркая, интересная спортсменка, как и фигуристка Аделия Петросян», — приводит слова Журовой «ВсеПроСпорт».

Источник: ВсеПроСпорт
Александр Большунов
Мирон Лифинцев
Светлана Журова
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