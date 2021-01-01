Сван стала победительницей в спринте «Тур де Ски», россиянки не смогли выйти в финал

В швейцарском Валь Мюстаире стартовала лыжная многодневка «Тур де Ски».

Победительницей конькового спринта среди женщин стала шведка Линн Сван. Второе место у словенки Анамарии Лампич, замкнула тройку Джессика Диггинс из США.

Россиянки Наталья Непряева и Татьяна Сорина выбыли в полуфинале, Юлия Ступак и Кристина Мацокина — в четвертьфинале.

Лыжные гонки

Валь-Мюстаир (Швейцария)

Кубок мира

«Тур де ски»

Женщины

Спринт (С)

1. Линн Сван (Швеция) — 3.32,0

2. Анамария Лампич (Словения) — отставание 0,5

3. Джессика Диггинс (США) — 3,4

4. Фрида Карлссон (Швеция) — 5,8

5. Рози Бреннан (США) — 1.02,1

6. Надин Фендрих (Швейцария)