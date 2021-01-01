Сван стала победительницей в спринте «Тур де Ски», россиянки не смогли выйти в финал
15:11
В швейцарском Валь Мюстаире стартовала лыжная многодневка «Тур де Ски».
Победительницей конькового спринта среди женщин стала шведка Линн Сван. Второе место у словенки Анамарии Лампич, замкнула тройку Джессика Диггинс из США.
Россиянки Наталья Непряева и Татьяна Сорина выбыли в полуфинале, Юлия Ступак и Кристина Мацокина — в четвертьфинале.
Лыжные гонки
Валь-Мюстаир (Швейцария)
Кубок мира
«Тур де ски»
Женщины
Спринт (С)
1. Линн Сван (Швеция) — 3.32,0
2. Анамария Лампич (Словения) — отставание 0,5
3. Джессика Диггинс (США) — 3,4
4. Фрида Карлссон (Швеция) — 5,8
5. Рози Бреннан (США) — 1.02,1
6. Надин Фендрих (Швейцария)
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