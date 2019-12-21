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Сундлинг выиграла спринт на этапе Кубка мира в Словении, россиянки выбыли в четвертьфинале

17:15
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Шведская лыжница Юнна Сундлинг стала первой в индивидуальном спринте на этапе Кубка мира в словенской Планице. Второе место заняла ее соотечественница Стина Нильссон, третье — американка Джулия Керн.

Россиянки Кристина Мацокина, Наталья Непряева и Нина Дуботолкина выбыли в четвертьфинале.

Планица (Словения)

Кубок мира

Женщины

Индивидуальный спринт

Спринт (С)

1. Юнна Сундлинг (Швеция) — 2.32,60

2. Стина Нильссон (Швеция) — отставание 0,22

3. Джулия Керн (США) — 0,79

4. Софи Колдуэл (США) — 0,91

5. Анамария Лампич (Словения) — 1,49

6. Линн Сван (Швеция) — 48,51

Лыжные гонки: расписание сезона-2019/20, календарь и результаты Кубка мира

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