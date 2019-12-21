Сундлинг выиграла спринт на этапе Кубка мира в Словении, россиянки выбыли в четвертьфинале
17:15
Шведская лыжница Юнна Сундлинг стала первой в индивидуальном спринте на этапе Кубка мира в словенской Планице. Второе место заняла ее соотечественница Стина Нильссон, третье — американка Джулия Керн.
Россиянки Кристина Мацокина, Наталья Непряева и Нина Дуботолкина выбыли в четвертьфинале.
Планица (Словения)
Кубок мира
Женщины
Индивидуальный спринт
Спринт (С)
1. Юнна Сундлинг (Швеция) — 2.32,60
2. Стина Нильссон (Швеция) — отставание 0,22
3. Джулия Керн (США) — 0,79
4. Софи Колдуэл (США) — 0,91
5. Анамария Лампич (Словения) — 1,49
6. Линн Сван (Швеция) — 48,51
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