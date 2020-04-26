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Сундбю впервые за 13 лет не попал в состав сборной Норвегии на подготовку к сезону

12:51
Мартин Сундбю. Фото Reuters
Мартин Сундбю. Фото Reuters
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Норвежский лыжник Мартин Йонсруд Сундбю выведен из состава национальной команды, информирует NRK. Однако причины решения пока не сообщаются.

Сундбю впервые за 13 лет не попал в состав сборной Норвегии на подготовку к сезону. В сезоне-2019/20 Сундбю занял 25-е место в общем зачете Кубка мира.

Он входил в состав сборной каждый год с сезона-2008/09. Ни 35-летний Сундбю, ни Федерация лыжных видов спорта Норвегии пока комментариев не дали.

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