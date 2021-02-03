Сундбю вошел в состав сборной Норвегии на чемпионат мира

Стал известен состав сборной Норвегии на чемпионат мира, информирует сайт Норвежской лыжной ассоциации 3 февраля. В него включен двукратный олимпийский чемпион Мартин Йонсруд Сундбю, который в этом сезоне не выступал на Кубке мира.

Состав сборной Норвегии:

мужчины — Йоханнес Клебо, Харальд Эстберг Амундсен, Пол Голберг, Ханс Кристер Холунн, Эмиль Иверсен, Симен Хегстад Крюгер, Мартин Лёвстрём Нюэнгет, Шур Рёте, Ховард Таугбель, Эрик Валнес, Сиверт Вииг;

женщины — Тереза Йохеуг, Майкен Касперсен Фалла, Хелене Мари Фоссесхолм, Рагниль Хага, Анне Кьерсти Кальва, Матильде Мирвольд, Ане Аппельквист Стенсет, Анна Свендсен, Хейди Венг, Лотта Уднес Венг, Тириль Уднес Венг.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта (по лыжным гонкам, прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью) пройдет с 22 февраля по 7 марта в немецком Оберстдорфе.