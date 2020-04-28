Сундбю не попал в состав сборной Норвегии на следующий сезон

Федерация лыжного спорта Норвегии назвала состав сборной страны по лыжным гонкам на следующий сезон. Как и сообщалось ранее, в него не был включен Мартин Йонсруд Сундбю. О причинах такого решения пока не сообщается.

Состав сборной Норвегии.

Женщины: Тереза Йохауг, Хайди Венг, Ингвильд Остберг, Тириль Венг, Рагнхильд Хага, Хелен-Мари Фоссесхольм, Майкен Фалла, Ане Стенсет, Лотта Венг, Анна Свендсен.

Мужчины: Эрик Вальнес, Финн-Хаген Крог, Хавард Таугболь, Пол Голберг, Синдре Скар, Йоханнес Клэбо, Шур Рете, Симен Крюгер, Эмиль Иверсен, Ханс Кристер Холунд, Мартин Ньенгет, Дидрик Тонсет.

35-летний Сундбю впервые за 13 лет не попал в состав сборной Норвегии на подготовку к сезону. В сезоне-2019/20 Сундбю занял 25-е место в общем зачете Кубка мира. Он входил в состав сборной каждый год с сезона-2008/09.