Ступак пропустит этап Кубка мира по лыжным гонкам в Швеции

Российская лыжница Юлия Ступак пропустит этап Кубка мира в шведском Ульрисехамне, сообщил ТАСС тренер спортсменки Маркус Крамер.

«После «Тур де Ски» она заболела. Дома успела потренироваться только два дня, еще два дня — уже здесь, в Фалуне, где затем пробежала три гонки. Теперь пришло время хорошо восстановиться и провести специальные тренировки, что должно нам помочь показать хороший результат на чемпионате мира в Оберстдорфе», — сказал тренер.

Ступак в Фалуне стала второй в масс-старте, опередив на финишной прямой трех соперниц, включая лучшую лыжницу мира последних двух лет норвежку Терезу Йохауг.