Ступак — о поведении Большунова: «Проигрывать нужно уметь. Никто не вправе бить в спину другого спортсмена»

Олимпийская чемпионка Юлия Ступак прокомментировала инцидент с участием трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова на спринте первого этапа Кубка России.

28-летний спортсмен занял последнее место в своем полуфинальном забеге после падения на заключительном повороте в борьбе с Александром Бакуровым. После финиша Большунов подъехал к сопернику и толкнул его локтем в спину.

«Коротко о том, что проигрывать тоже нужно уметь. Никто не вправе бить в спину другого спортсмена», — написала Ступак в своем Telegram-канале.

После инцидента Большунова дисквалифицировали за неспортивное поведение.