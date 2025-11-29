Лыжи
29 ноября 2025, 17:52

Ступак — о поведении Большунова: «Проигрывать нужно уметь. Никто не вправе бить в спину другого спортсмена»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Олимпийская чемпионка Юлия Ступак прокомментировала инцидент с участием трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова на спринте первого этапа Кубка России.

28-летний спортсмен занял последнее место в своем полуфинальном забеге после падения на заключительном повороте в борьбе с Александром Бакуровым. После финиша Большунов подъехал к сопернику и толкнул его локтем в спину.

Александр Большунов толкает Александра Бакурова в&nbsp;спину после финиша.«И это гордость страны?» Большунов напал на соперника после неудачного финиша на Кубке России

«Коротко о том, что проигрывать тоже нужно уметь. Никто не вправе бить в спину другого спортсмена», — написала Ступак в своем Telegram-канале.

После инцидента Большунова дисквалифицировали за неспортивное поведение.

Александр Большунов
Юлия Ступак (Белорукова)
