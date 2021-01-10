Российская лыжница Юлия Ступак поделилась эмоциями после завоеванного серебра по итогам многодневки «Тур де Ски».

«Тур де Ски» 2020/21, спасибо, что живой. Спасибо вам, друзья! Без вас у меня не получилось бы. Спасибо лучшей сервис бригаде. Спасибо моей команде во главе с Маркусом Крамером. Ну, а своей семье я скажу спасибо — лично. Так как завтра я уже буду дома.

Ну, а сегодня — девочка, танцуй», — написала Ступак в Instgaram.

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