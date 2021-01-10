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Ступак — об итогах «Тур де Ски»: «Ну, а сегодня — девочка, танцуй»

18:08
Юлия Ступак. Фото Instagram
Юлия Ступак. Фото Instagram
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Российская лыжница Юлия Ступак поделилась эмоциями после завоеванного серебра по итогам многодневки «Тур де Ски».

«Тур де Ски» 2020/21, спасибо, что живой. Спасибо вам, друзья! Без вас у меня не получилось бы. Спасибо лучшей сервис бригаде. Спасибо моей команде во главе с Маркусом Крамером. Ну, а своей семье я скажу спасибо — лично. Так как завтра я уже буду дома.

Ну, а сегодня — девочка, танцуй», — написала Ступак в Instgaram.

 

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