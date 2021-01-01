Российская лыжница Юлия Ступак прокомментировала третий результат в четвертьфинале конькового спринта «Тур де Ски».

«Думаю, сегодня это максимум. Лыжи работали хорошо — и в квалификации, и сейчас. Но забег получился медленный. Хотя был расчет на то, что если ты побежишь с сильными, то забег получится намного быстрее. К сожалению, не получилось. Надо просто немного умнее подходить к выбору забега. Сегодня послушала тренера. В очередной раз убеждаюсь в том, что никого не надо слушать, а надо думать своей головой. Вот и все», — сказала Ступак в эфире телеканала «Матч ТВ».

Татьяна Сорина и Наталья Непряева дошли до полуфинала, где заняли пятое и четвертое места соответственно и не квалифицировались в финал.

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