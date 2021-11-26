Ступак и Непряева вышли в полуфинал спринта на Кубке мира в Руке, Сорина и Фалеева выбыли в четвертьфинале

Российские лыжницы Юлия Ступак и Наталья Непряева вышли в полуфинал спринта классическим стилем на этапе Кубка мира в Руке (Финляндия).

Непряева заняла второе место в первом четвертьфинальном забеге, Ступак выиграла четвертый забег. Другие россиянки, Анастасия Фалеева и Татьяна Сорина не смогли выйти в полуфинал. Фалеева заняла пятое место во втором четвертьфинальном забеге, Сорина показала такой же результат в третьем забеге.

Отметим, что американка Джесси Диггинс, показавшая лучший результат в квалификации, вылетела в четвертьфинале.

Наталья Непряева выступит в первом полуфинальном забеге, она выйдет на старт вместе с Майей Далквист, Йоханной Хагстрем (обе — Швеция), Ясми Йоенсуу (Финляндия), Надин Фандрих (Швейцария) и Анамарией Лампич (Словения).

Юлия Ступак выступит во втором полуфинальном забеге, вместе с ней на старт выйдут Фрида Карлссон (Швеция), Йоханна Матинтало, Катри Лилинпера (обе — Финляндия), Лотта Венг и Майкер Касперсен Фалла (обе — Норвегия).