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Ступак финишировала второй на этапе Кубка мира в Давосе

13:43
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Россиянка Юлия Ступак заняла второе место на втором этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который проходит в швейцарском Давосе.

Победу одержала американка Рози Бреннан, третьей финишировала еще одна представительница США Хайли Суирбал.

Сборные Швеции, Финляндии и Норвегии не принимают участие в этапе из-за опасности заражениям коронавирусом.

Давос (Швейцария)

Кубок мира. Женщины

Индивидуальная гонка, 10 км (С)

1. Рози Бреннан (США) — 24.49,8
2. Юлия Ступак (Россия) — отставание 34,0
3. Хайли Суирбал (США) — 40,5
4. Наталья Непряева (Россия) — 44,8
5. Тереза Штадлобер (Австрия) — 46,8
6. Татьяна Сорина (Россия) — 51,5

13. Алиса Жамбалова (Россия) — 1.15,7
15. Анна Нечаевская (Россия) — 1.21,3
16. Яна Кирпиченко (Россия) — 1.24,0

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