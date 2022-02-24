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Сегодня, 16:05

Степанова выиграла бронзу в классической гонке на 10 км на чемпионате мира среди юниоров и молодежи

Анна Горшкова
Корреспондент
Вероника Степанова.
Фото Reuters

Российская лыжница Вероника Степанова выиграла бронзовую медаль в классической гонке на 10 км с раздельным стартом U23 на чемпионате мира среди юниоров и молодежи в Лигне (Норвегия).

Первое место заняла швейцарская лыжница Аня Вебер, второй стала Патриция Эйдука из Латвии (+1,3). Степанова проиграла лидеру 13,1 секунды.

В пятницу, 25 февраля, на турнире пройдет гонка классическим стилем с раздельным стратом у мужчин (10 км) и женщин (5 км) U20.

Лигна, Норвегия

Молодежный чемпионат мира до 23 лет

Гонка с раздельным стартом (КС)

Женщины. 10 км.

1. Аня Вебер (Швейцария) — 29.59,8

2. Патриция Эйдука (Латвия) — 1,3

3. Вероника Степанова (Россия) — 13,1...

6. Анастасия Фалеева (Россия) — 28,1...

10. Елизавета Шалабода (Россия) — 1.16,0...

22. Алена Баранова (Россия) — 2.04,2

Сборная России по лыжным гонкам
Вероника Степанова
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