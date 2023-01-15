Степанова: «Шанс выиграть скиатлон был. Интрига сохранялась до самого финиша»

Российская лыжница Вероника Степанова прокомментировала выступление в скиатлоне на шестом этапе Кубка России в Сыктывкаре. Степанова заняла второе место, уступив Наталье Непряевой.

— Ощущения немного обидные, Наташа на классике убежала, не хотела со мной играть. Я на коньковой части дистанции догнала ее, и мы поиграли, как я и обещала вчера.

— Был ли шанс все-таки выиграть?

— Конечно, был. Интрига была до самого финиша. Мы обговаривали с тренером вчера разные расклады, сегодня получилось вот так...

— Погодные условия как-то отразились на гонке?

— Нет, это моя любимая погода, когда идет небольшой снег, трасса свежая. Было интересно.

— С Наташей у вас нет жесткого соперничества?

— Как нет? Сейчас же было жесткое соперничество.

— Она вчера, когда спросили про соперничество с тобой, обиделась и ушла.

— Ну это Наталья... Мы на лыжне соперники, а в жизни мы друзья. Все как всегда.