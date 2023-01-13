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Сегодня, 12:20

Степанова объяснила пропуск спринта на Кубке России тем, что ее пытались «задушить»

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Российская лыжница Вероника Степанова в разговоре с журналистам на шестом этапе Кубка России в Сыктывкаре объяснила свое отсутствие в спринте.

— Как самочувствие, какие задачи у вас на этом этапе?

— Думаю, сегодня было зрелищно. А вы как считаете?

— Нам интересны ваши ощущения.

— Прорабатываемся. В Новый год был проделан большой объем работы, сейчас пока не могу показать те скорости, которые показывала в начале сезона. Может, кто-то ждал меня вчера. Но извините, я вчера не бежала, потому что меня пытались задушить. А это дело такое, оно занимает время. А я так быстро не дамся. Что такое «задушить»? Почитайте интервью, узнаете, что я имею в виду.

Степанова заняла второе место в раздельной гонке на 10 километров, уступив только Наталье Непряевой.

Вероника Степанова
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