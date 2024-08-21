Степанова из-за беременности пропустит сезон-2024/25

Российская лыжница Вероника Степанова сообщила, что беременна и пропустит грядущий сезон.

Об этом 23-летняя спортсменка рассказала в соцсетях.

«В наступающем сезоне у Кубка России по лыжным гонкам будет новый обладатель. Я временно перехожу на новую работу — и иду к главному золоту в жизни: готовлюсь стать мамой. Увидимся на лыжне в олимпийском сезоне-2025/26!» — написала Степанова в своем Telegram-канале.

Кроме того, лыжница выложила две фотографии с детской кроваткой.

В минувшем сезоне Степанова выступала за сборную Архангельской области и стала обладательницей Большого хрустального глобуса в женской части соревнования. С сезона-2024/25 она планировала выступать за Республику Татарстан.