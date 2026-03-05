Степанова досрочно покинула чемпионат России по лыжным гонкам

Олимпийская чемпионка Вероника Степанова досрочно покинула чемпионат России по лыжным гонкам в Южно-Сахалинске и вернулась в Москву, сообщает ТАСС.

Самолет рейсом Южно-Сахалинск — Москва прилетел в Шереметьево 5 марта.

7 марта на чемпионате России пройдет женский марафон на дистанции 50 км свободным стилем.

На соревнованиях в Южно-Сахалинске 25-летняя Степанова завоевала 2 золота: в скиатлоне и смешанной эстафете. Также на ее счету серебро в личном спринте и бронза в командном спринте и женской эстафете.

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