В сборной России рассказали, за счет чего Большунов выигрывает во всех гонках

Старший тренер сборной России Юрий Бородавко в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал победу Александра Большунова в масс-старте на 50 километров свободным стилем на чемпионате России в Сыктывкаре.

«Большой снег был, все шли в общей группе. Могу только порадоваться за Большунова, что он выиграл очередную гонку. Откуда у него такая стабильность? Он много тренируется, это позволяет ему поддерживать свое состояние. Если многие спортсмены уже или закончили сезон, или идут в лайтовом режиме, то он продолжает пахать. Буквально накануне 50 километров он провел две тренировки на лыжах. Он хочет как можно дольше удерживать свою высокую спортивную форму», — сказал Бородавко «СЭ».

Второе место в масс-старте занял Андрей Ларьков (+21,4), а третьим финишировал Андрей Мельниченко (+35,2).

Чемпионат России проходит с 26 марта по 3 апреля в Сыктывкаре.