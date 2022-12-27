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Сегодня, 20:16

Бородавко обвинил жюри в слабости: «Они ангажированы, не смогли проявить силу и принять решение»

Бородавко отреагировал на решение жюри в эпизоде со столкновением Александра Большунова и Сергея Устюгова
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Старший тренер сборной России Юрий Бородавко в комментарии для «СЭ» отреагировал на решение жюри в эпизоде со столкновением Александра Большунова и Сергея Устюгова.

«Виновато, прежде всего, жюри. Они подписались в полной некомпетентности. Они не смогли удержать ситуацию, которая длится не один этап. Они об этом знали. Это было пущено на самотек. Они не смогли разобраться полностью и показали свое нежелание принять ту или иную сторону. А такого не бывает. Это говорит об их не очень высоких профессиональных качествах как судей. То, что не был признан виновный в этом эпизоде — их слабость. Все было явно на видео. Просматривался не только этот инцидент, но и тот, что был в первый день. Трактовка была с точностью наоборот. В этом слабость жюри. Они ангажированы. Они не смогли проявить силу и принять решение», — сказал Бородавко «СЭ».

После гонки Большунов заявил, что считает действия Устюгова умышленными.

Из-за падения оба лыжника не попали в финал турнира. У Большунова после падения было поцарапано лицо.

Выиграл спринт свободным стилем Александр Терентьев, показав результат 2 минуты 57,82 секунды. Вторым стал Федор Назаров (+0,10), третьим — Денис Филимонов (+2,31).

Александр Большунов
Сергей Устюгов
Юрий Бородавко
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Бородавко: «Вполне вероятно, что Большунов может пропустить следующую гонку»
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