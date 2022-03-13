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Сегодня, 17:40

Стало известно, сколько заработал Большунов за прошедший сезон

Большунов за сезон заработал на этапах КМ 98 тысяч долларов
Роман Шишов
Корреспондент

Российский лыжник Александр Большунов по итогам выступления на этапах Кубка мира сезона-2021/22 заработал более 91 тысячи швейцарских франков (свыше 98 тысяч долларов) призовых, информирует сайт Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Больше заработал только норвежец Йоханнес Клебо — 176 тысяч 400 швейцарских франков (более 190 тысяч долларов).

Обладательница большого «Хрустального глобуса» сезона-2021/22 россиянка Наталья Непряева получила больше всех призовых среди женщин. Она заработала свыше 119 тысяч швейцарских франков (более 128 тысяч долларов).

Второй у женщин стала норвежка Тереза Йохауг — 87 тысяч швейцарских франков (более 93 тысяч долларов).

Александр Большунов
Наталья Непряева
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