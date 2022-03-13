Стало известно, сколько заработал Большунов за прошедший сезон

Большунов за сезон заработал на этапах КМ 98 тысяч долларов

Российский лыжник Александр Большунов по итогам выступления на этапах Кубка мира сезона-2021/22 заработал более 91 тысячи швейцарских франков (свыше 98 тысяч долларов) призовых, информирует сайт Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Больше заработал только норвежец Йоханнес Клебо — 176 тысяч 400 швейцарских франков (более 190 тысяч долларов).

Обладательница большого «Хрустального глобуса» сезона-2021/22 россиянка Наталья Непряева получила больше всех призовых среди женщин. Она заработала свыше 119 тысяч швейцарских франков (более 128 тысяч долларов).

Второй у женщин стала норвежка Тереза Йохауг — 87 тысяч швейцарских франков (более 93 тысяч долларов).