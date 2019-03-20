15:56 | Лыжные гонки

Стал известен состав сборной России по лыжным гонкам на заключительный этап Кубка мира

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Тренерский штаб сборной России по лыжным гонкам определился с составом на финальный этап Кубка мира в канадском Квебеке. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), в команду вошли:

Мужчины: Александр Большунов, Андрей Ларьков, Андрей Мельниченко, Денис Спицов и Евгений Белов.

Женщины: Наталья Непряева, Анастасия Седова, Юлия Белорукова и Мария Истомина.

Соревнования пройдут с 22 по 24 марта. Напомним, Большунов занимает 2-е место в зачете Кубка мира - он на 14 очков отстает от норвежца Йоханнеса Клебо. Непряева также располагается на 2-й строчке.

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https://rsport.ria.ru/20190320/1551961030.html

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