Стал известен состав сборной России по лыжным гонкам на заключительный этап Кубка мира

Тренерский штаб сборной России по лыжным гонкам определился с составом на финальный этап Кубка мира в канадском Квебеке. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), в команду вошли:

Мужчины: Александр Большунов, Андрей Ларьков, Андрей Мельниченко, Денис Спицов и Евгений Белов.

Женщины: Наталья Непряева, Анастасия Седова, Юлия Белорукова и Мария Истомина.

Соревнования пройдут с 22 по 24 марта. Напомним, Большунов занимает 2-е место в зачете Кубка мира - он на 14 очков отстает от норвежца Йоханнеса Клебо. Непряева также располагается на 2-й строчке.

Все о лыжных гонках - здесь