Президиум Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) утвердил состав национальной команды на сезон-2019/20. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации, в нее вошли:

Группа Маркуса Крамера: Евгений Белов, Глеб Ретивых, Андрей Краснов, Иван Кириллов, Артем Мальцев, Сергей Устюгов, Юлия Белорукова, Анна Нечаевская, Анастасия Седова, Алиса Жамбалова, Яна Кирпиченко, Елена Соболева.

Группа Юрия Бородавко: Александр Большунов, Андрей Собакарев, Денис Спицов, Алексей Червоткин, Александр Терентьев, Лидия Дуркина, Анна Жеребятьева, Мария Истомина, Наталья Непряева.

Группа Олега Перевозчикова: Александр Бессмертных, Андрей Ларьков, Андрей Мельниченко, Илья Семиков, Сергей Ардашев, Иван Якимушкин, Кирилл Киливнюк, Антон Тимашов, Ярослав Рыбочкин.

Группа Егора Сорина: Илья Порошкин, Владислав Вечканов, Денис Филимонов, Иван Горбунов, Татьяна Алешина, Аида Баязитова, Христина Мацокина, Анна Грухвина, Екатерина Смирнова, Ольга Кучерук, Диана Головань, Нина Дуботолкина.

Самоподготовка: Максим Вылегжанин, Андрей Парфенов, Анастасия Доценко, Наталья Матвеева, Юлия Чекалева и Евгения Шаповалова.

Напомним, на чемпионате мира-2019 в австрийском Зефельде сборная России завоевала восемь медалей: пять серебряных и три бронзы.

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