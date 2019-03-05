Стал известен состав сборной Норвегии на этап Кубка мира в Холменколлене

Сборная Норвегии по лыжным гонкам объявила состав на этап Кубка мира, который пройдет в Холменколлене с 9 по 10 марта. Как сообщает TV2, в заявку вошли:

Женщины: Тереза Йохауг, Ингвильд Остберг, Астрид Якобсен, Рагнхиль Хага, Кари Ойре Шлинн, Силье Ойре Шлинн, Хедда Амундсен, Анна Свенсен, Марте Йохансен, Магни Смедас, Мартине Овребуст, Марте Скаанес, Тириль Кнудсен, Эмили Флетен.

Мужчины: Йоханнес Клебо, Мартин Сундбю, Ханс Кристер Холунн, Симен Хегстад Крюгер, Эмиль Иверсен, Дидрик Тонсет, Шюр Рете, Мартин Левстрем Ниенге, Даниэль Сток, Вебьерн Туртвейт, Матиас Рюнгреен, Томас Букер-Йоханнессен, Маттиас Стенсхаген, Йохан Хоэл.

Напомним, сборная Норвегии выиграла медальный зачет по лыжным гонкам на чемпионате мира в Зефельде, завоевав 18 наград.

Все о лыжных гонках - здесь