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Лыжные гонки

9 февраля 2025, 11:32

Спицов выиграл гонку на 15 км свободным стилем на чемпионате УрФО

Игнат Заздравин
Корреспондент

Российский лыжник Денис Спицов стал победителем гонки на 15 км свободным стилем на чемпионате Уральского федерального округа.

28-летний спортсмен показал результат 35 минут 47,4 секунды. Второе место занял Сергей Устюгов, отставший от лидера на 48,8 секунды. Третьим финишировал Владислав Тукачев (+2.28,0).

У женщин победителем гонки на 10 км свободным стилем стала Елизавета Пантрина с результатом 27 минут 4,2 секунды. Также в тройку призеров попали Анна Хоботова (+36,6) и Анастасия Игнатьева (+50,6).

Чемпионат Уральского федерального округа

Гонка свободным стилем. 15 км

Мужчины

1. Денис Спицов — 35.47,4

2. Сергей Устюгов — +48,8

3. Владислав Тукачев — +2.28,0

Гонка свободным стилем. 10 км

Женщины

1. Елизавета Пантрина — 27.04,2

2. Анна Хоботова — +36,6

3. Анастасия Игнатьева — +50,6

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Денис Спицов
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