Спицов выиграл гонку на 15 км свободным стилем на чемпионате УрФО

Российский лыжник Денис Спицов стал победителем гонки на 15 км свободным стилем на чемпионате Уральского федерального округа.

28-летний спортсмен показал результат 35 минут 47,4 секунды. Второе место занял Сергей Устюгов, отставший от лидера на 48,8 секунды. Третьим финишировал Владислав Тукачев (+2.28,0).

У женщин победителем гонки на 10 км свободным стилем стала Елизавета Пантрина с результатом 27 минут 4,2 секунды. Также в тройку призеров попали Анна Хоботова (+36,6) и Анастасия Игнатьева (+50,6).

Чемпионат Уральского федерального округа

Гонка свободным стилем. 15 км

Мужчины

1. Денис Спицов — 35.47,4

2. Сергей Устюгов — +48,8

3. Владислав Тукачев — +2.28,0

Гонка свободным стилем. 10 км

Женщины

1. Елизавета Пантрина — 27.04,2

2. Анна Хоботова — +36,6

3. Анастасия Игнатьева — +50,6