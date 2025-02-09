Спицов выиграл гонку на 15 км свободным стилем на чемпионате УрФО
Российский лыжник Денис Спицов стал победителем гонки на 15 км свободным стилем на чемпионате Уральского федерального округа.
28-летний спортсмен показал результат 35 минут 47,4 секунды. Второе место занял Сергей Устюгов, отставший от лидера на 48,8 секунды. Третьим финишировал Владислав Тукачев (+2.28,0).
У женщин победителем гонки на 10 км свободным стилем стала Елизавета Пантрина с результатом 27 минут 4,2 секунды. Также в тройку призеров попали Анна Хоботова (+36,6) и Анастасия Игнатьева (+50,6).
Чемпионат Уральского федерального округа
Гонка свободным стилем. 15 км
Мужчины
1. Денис Спицов — 35.47,4
2. Сергей Устюгов — +48,8
3. Владислав Тукачев — +2.28,0
Гонка свободным стилем. 10 км
Женщины
1. Елизавета Пантрина — 27.04,2
2. Анна Хоботова — +36,6
3. Анастасия Игнатьева — +50,6