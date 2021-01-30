Спицов рассказал, как хотел действовать после падения Большунова

Россиянин Денис Спицов после завершения масс-старта на этапе Кубка мира в Фалуне рассказал, как планировал действовать, когда лидер российской команды Александр Большунов попал в завал.

«Конечно, я видел падение. Видел, что Большунов попал в завал, — сказал Спицов в эфире «Матч ТВ». — Конечно, соперники тоже видели. И я был уверен, что он станут «натягивать». Они любят это дело.

Так что хотел выйти вперед и чуть притормозить. Однако норвежцы «натягивать» так и не начали. Что удивило».

В итоге, Большунов выиграл масс-старт, опередив норвежцев на финише. Спицов показал 12-й результат.