Спицов извинился за нецензурную лексику в эфире. И высказался о своем решении отдать палку Большунову

Россиянин Денис Спицов извинился за нецензурную лексику в прямом эфире и высказался о своем поступке по ходу масс-старта на 34 км свободным стилем в рамках «Ски Тура». Александр Большунов сломал палку во время прохождения дистанции. Инцидент произошел на 25-м километре трассы.

Поломка палки угрожала Большунову потерей лидерства, но Спицов выручил своего товарища по сборной. В итоге Большунов одержал победу с временем 1 час 19 минут 34,9 секунды. Сам Спицов финишировал 17-м с отставанием 1 минута 47,6 секунды

— Наверное, лучший комментарий к сегодняшней гонке был сразу после финиша и на эмоциях. Прошу прощения у всех болельщиков за нецензурную брань в прямом эфире и огромное вам всем спасибо за слова поддержки". Поздравляю Саню с победой и лидерством в «Ски Туре»! Уверен, что на моем месте любой из нашей команды поступил бы так же, — написал Спицов в своем Instagram.