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Сегодня, 11:06

Советник Вяльбе рассказал, как будет организован показ первых гонок лыжного сезона

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Советник президента ФЛГР Елены Вяльбе Александр Пак рассказал «СЭ» о том, как будет организован показ первого этапа Кубка России по лыжным гонкам.

Показ соревнований будет организован в соцсетях проекта «На лыжи», руководителем которого является Пак.

— Никакой трансляции не будет. Мы просто поставим камеры для наших подписчиков. Одна камера будет на старте, вторая — на финише, и кто-то из судей будет комментировать. Это не трансляция, так, баловство.

— В гонках с раздельным стартом в воскресенье будет так же?

— Мы постараемся, конечно.

— Почему нельзя организовать трансляцию?

— Не знаю, мы не телевизионная компания. Я не вел переговоры. В мою зону ответственности телевидение не входит. Мы просто будем рассказывать о ходе гонки в соцсетях. На самом деле мы так и делали на чемпионатах России. Любительская трансляция для подписчиков, не более того. Это не идет ни на какой телевизионный канал, — сказал Пак «СЭ».

Первый этап Кубка России пройдет в поселке Вершина Теи в Хакасии. 19 ноября состоятся классические спринты, а 20 ноября — гонки с раздельным стартом на 5 км у женщин и 10 км у мужчин свободным стилем.

Права на трансляцию Кубка России принадлежат компании «Телеспорт», но полноценный показ гонок первого этапа Кубка России не будет проведен из-за нехватки технических возможностей в Вершине Теи.

Александр Пак
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