Состав сборной России на первые этапы Кубка мира по лыжным гонкам определится после 21 ноября
12:48
Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко сообщил, что состав команды на первые этапы Кубка мира определится после 21 ноября.
«У мужчин, по сути, отбора никакого не будет. В «красной» группе у нас стартует семь человек, которые фактически определены, а восьмой — это Андрей Ларьков, победитель Континентального кубка. На спринт будем смотреть, и у девочек есть несколько мест, куда будут отбираться те, кто не в «красной» группе. Отбор на первые этапы будет с 19 по 21 ноября в Муонио, а по поводу тех, кто выступит в «Тур де Ски», будем думать после этапа в Давосе», — приводит ТАСС слова Бородавко.
Первый этап Кубка мира пройдет с 26 по 28 ноября в Руке (Финляндия).
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