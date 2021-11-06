Состав сборной России на первые этапы Кубка мира по лыжным гонкам определится после 21 ноября

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко сообщил, что состав команды на первые этапы Кубка мира определится после 21 ноября.

«У мужчин, по сути, отбора никакого не будет. В «красной» группе у нас стартует семь человек, которые фактически определены, а восьмой — это Андрей Ларьков, победитель Континентального кубка. На спринт будем смотреть, и у девочек есть несколько мест, куда будут отбираться те, кто не в «красной» группе. Отбор на первые этапы будет с 19 по 21 ноября в Муонио, а по поводу тех, кто выступит в «Тур де Ски», будем думать после этапа в Давосе», — приводит ТАСС слова Бородавко.

Первый этап Кубка мира пройдет с 26 по 28 ноября в Руке (Финляндия).