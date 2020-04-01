Состав группы Перевозчикова на будущий сезон не изменится

Группа Олега Перевозчикова в следующем сезоне будет тренироваться в прежнем составе. От приема новичков тренер отказался.

В настоящий момент в состав группы входят Иван Якимушкин, Сергей Ардашев, Андрей Ларьков, Ярослав Рыбочкин, Андрей Мельниченко, Кирилл Киливнюк, Илья Семиков, Александр Бессмертных, Антон Тимашов.

— Впереди два очень ответственных сезона, с чемпионатом мира и затем Олимпийскими играми, — сказал Перевозчиков в интервью «СЭ». — Я думаю, что, если опять провести ротацию, получится винегрет. У нас и в этом году были определенные сложности в организационном и методическом плане. Спортсмены все разные по возрасту и опыту, к каждому нужно искать индивидуальный подход. А каждый новый человек, который появляется в команде, требует дополнительного внимания. Получается, тогда я его отберу у остальных. Поэтому для себя я решил, что ближайшие два года сконцентрируюсь на тех спортсменах, которые есть. Хотя предложения взять кого-то еще есть, но я деликатно отказываю. (Наталья Марьянчик)

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