Соседи лыжника с подозрением на коронавирус также госпитализированы

18-летний участник первенства России по лыжным гонкам Владимир Рыбкин, который был госпитализирован сегодня в деревне Малиновке Архангельской области с подозрением на коронавирус, заявил «СЭ», что во время подготовки к соревнованиям не пользовался защитной маской.

— Я же думал, что у меня ангина, и только смеялся над всеми этими разговорами про вирус, — отметил Рыбкин. — Теперь четверых ребят, которые со мной жили в одной комнате, тоже привезли в больницу и обследуют. Хотя я все равно верю, что это обычная ангина. Но когда ты буквально вчера готовился к гонке, а сегодня уже лежишь на больничной койке, меняешь маски каждые два часа, а люди к тебе подходят только в маск-халатах... Кажется, что все это вообще не с тобой. И еще я очень хочу извиниться перед всеми участниками первенства России. Я не хотел, чтобы соревнования отменили из-за меня. Знаю, что все готовились к этим гонкам, очень на них рассчитывали. Я сам мечтал пробежать и отобраться в команду. Ребят, мне искренне жаль, что так вышло... (Наталья Марьянчик)