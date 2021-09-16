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Сорина выиграла гонку с раздельным стартом на соревнованиях в Тюмени

09:58

Российская лыжница Татьяна Сорина победила в гонке с раздельным стартом на 15 км коньковым ходом на всероссийских соревнованиях по лыжероллерам в Тюмени.

Второй стала представительница Москвы Анастасия Рыгалина. Замкнула тройку Евгения Крупицкая из Санкт-Петербурга.

Тюмень

Всероссийские соревнования

Разделка 15 км, к/х

Женщины

1. Татьяна Сорина (Тюменская область) — 35.32,9

2. Анастасия Рыгалина (Москва) +27,5

3. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург) +1.33,3

4. Ольга Жолудева (Карелия) +1.33,7

5. Вероника Степанова (Камчатский край) +1.48,4

6. Алиса Жамбалова (Бурятия) +1.53,5

7. Екатерина Смирнова (Тюменская область) +2.16,9

8. Анастасия Фалеева (Санкт-Петербург) +2.20,3

9. Елизавета Бекишева (Тюменская область) +2.58,4

10. Эльмира Гаянова (Татарстан) +2.59,5

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Роман Шишов все материалы автора

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