Сорина, Ступак и Непряева попали в заявку сборной России на ЧМ по лыжным видам спорта

Федерация лыжных гонок России на официальном сайте 17 февраля опубликовала состав национальной команды на чемпионат мира по лыжным видам спорта, который пройдет в Оберстдорофе (Германия).

В список 12 лыжниц попали Наталья Непряева, которая во время этапа Кубка мира в Фалуне сломала пальцы рук, а также Татьяна Сорина, у которой был разрыв связок на ноге.

Полностью состав выглядит так:

— Лилия Васильяева, Алиса Жамбалова, Юлия Ступак, Наталья Непряева, Мария Истомина, Яна Кирпиченко, Евгения Крупицкая, Христина Мацокина, Татьяна Сорина, Анна Нечаевская, Вероника Степанова и Анастасия Фалеева.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдет с 23 февраля по 7 марта.

Ранее 17 февраля был опубликован состав мужской сборной России на предстоящий турнир.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта: расписание, трансляции, прогноз. Что нужно знать о соревнованиях в Оберстдорфе