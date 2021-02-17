Лыжные гонки
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Лыжные гонки

Сорина, Ступак и Непряева попали в заявку сборной России на ЧМ по лыжным видам спорта

16:48
Наталья Непряева. Фото Reuters
Наталья Непряева. Фото Reuters
Теги:

Федерация лыжных гонок России на официальном сайте 17 февраля опубликовала состав национальной команды на чемпионат мира по лыжным видам спорта, который пройдет в Оберстдорофе (Германия).

В список 12 лыжниц попали Наталья Непряева, которая во время этапа Кубка мира в Фалуне сломала пальцы рук, а также Татьяна Сорина, у которой был разрыв связок на ноге.

Полностью состав выглядит так:

 — Лилия Васильяева, Алиса Жамбалова, Юлия Ступак, Наталья Непряева, Мария Истомина, Яна Кирпиченко, Евгения Крупицкая, Христина Мацокина, Татьяна Сорина, Анна Нечаевская, Вероника Степанова и Анастасия Фалеева.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдет с 23 февраля по 7 марта.

Ранее 17 февраля был опубликован состав мужской сборной России на предстоящий турнир.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта: расписание, трансляции, прогноз. Что нужно знать о соревнованиях в Оберстдорфе

Дополнительная информация:

http://www.flgr.ru/news/5501.html

Лыжные гонки: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир