Сорина стала второй в гонке преследования на Кубке мира

Победительницей гонки преследования на 10 километров свободным стилем на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Руке (Финляндия) стала норвежка Тереза Йохауг. Россиянка Татьяна Сорина стала второй.

Третье место заняла шведка Эбба Андерссон. Еще одна россиянка Наталья Непряева на десятой позиции.

Рука (Финляндия)

Кубок мира

Женщины

Гонка преследования, 10 км (С)

1. Тереза Йохауг (Норвегия) — 25.06,2

2. Татьяна Сорина (Россия) — отставание 47,0

3. Эбба Андерссон (Швеция) — 48,6

4. Фрида Карлссон (Швеция) — 50,8

5. Рози Бреннан (США) — 52,5

6. Хелена Фоссесхольм (Норвегия) — 54,8

10. Наталья Непряева (Россия) — 1.15,6

21. Юлия Ступак (Россия) — 2.26,1

30. Алиса Жамбалова (Россия) — 3.17,2

36. Яна Кирпиченко (Россия) — 3.55,4

42. Кристина Мацокина (Россия) — 4.03,3

44. Екатерина Смирнова (Россия) — 4.04,8