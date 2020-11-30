Обладательница второго места в мини-туре в Руке российская лыжница Татьяна Сорина рассказала «СЭ», как возвращалась к тренировкам после рождения ребенка.

— Я летом думала о том, чтобы уйти к своему тренеру, который вел меня до Егора, — сказала Сорина. — Потому что Егор был недоволен, что я так много тренируюсь, говорил, что нельзя столько тренироваться после родов. А мне любая работа была в удовольствие. Ребенок рядом, все хорошо, я была прям в эйфории. Возможно, это и дало такую прибавку в результате.

— Вы только набрали форму, а теперь большой перерыв перед следующим этапом Кубка мира. Это проблема?

— Мы ночью после Руки уехали на сбор в Давосе. Что будет перерыв — я очень рада. Все-таки после декрета стартовать каждую неделю по две-три гонки подряд — это тяжело. Мой организм мог бы такого не выдержать (Наталья Марьянчик).

Полностью интервью Татьяны Сориной — на сайте «СЭ»