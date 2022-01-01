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Сорина и Непряева вышли в полуфинал спринта в Оберстдорфе

14:27
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Российские лыжницы Татьяна Сорина и Наталья Непряева вышли в полуфинал спринта классическим стилем на втором этапе «Тур де Ски» в Оберстдорфе (Германия).

Непряева и Сорина выступят в одном полуфинале.

Россиянки Екатерина Смирнова (46-е место), Лилия Васильева (47-е), Яна Кирпиченко (54-е) и Анастасия Рыгалина (62-е) не смогли преодолеть квалификацию.

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Сергей Разин все материалы автора
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