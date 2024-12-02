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Сорин — о столкновении Большунова с квадрокоптером: «Ничего страшного с Александром не произошло»

Даниил Аршавский
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Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин прокомментировал столкновение Александра Большунова с квадрокоптером во время гонки на 10 километров классическим стилем на этапе Кубка России в Хакасии.

«Я увидел этот момент только по фотографии. По тому, что я увидел, ничего страшного с Большуновым не произошло, он даже не сломал палку. Пока я не говорил с Александром, и не знаю, как на него повлиял этот эпизод, но я бы не придавал ему большого значения», — цитирует Сорина «РБ Спорт».

Победителем гонки на 10 км стал Савелий Коростелев, показавший время 23 минуты и 25 секунд. Большунов занял девятое место с отставанием на 48 секунд.

Источник: «РБ Спорт»
Александр Большунов
Егор Сорин
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