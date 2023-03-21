Сорин сообщил, что лыжница Степанова готовится пробежать эстафету на чемпионате России

Тренер лыжницы Вероники Степановой Егор Сорин заявил, что олимпийская чемпионка по лыжным гонкам готовится выступить в эстафете на чемпионате России.

«Сегодня мы провели с ней тренировку. Посмотрели самочувствие, сможет ли она выйти на старт в командном спринте, но после тренировки возникли определенные проблемы. Завтра она не побежит, но надеемся, что к большой эстафете сможет восстановиться и не будет никаких противопоказаний», — приводит слова Сорина ТАСС.

На чемпионате России Степанова не приняла участия ни в одной гонке по состоянию здоровья.

Степановой 22 года, на Олимпиаде в Пекине она выиграла золото в эстафете.