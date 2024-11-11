Сорин считает, что Коростелев и Фалеева подтвердили свой статус фаворитов сезона

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин подвел итоги соревнований в Ханты-Мансийске.

«Безусловно, Савелий Коростелев и Анастасия Фалеева были фаворитами вчерашних спринтерских забегов еще до старта. Настя была лучшим спринтером России прошлого сезона, а Савелий был в тройке сильнейших, но вчера бежали не все сильнейшие спринтеры. Они подтвердили статус фаворитов и выиграли вчера.

Кому-то лучше в начале сезона побегать спринты — короткие забеги с паузами, а кому-то непрерывную дистанцию, поэтому у нас есть выбор.

Ничего страшного в том, что следующий старт был уже наутро, нет. В начале сезона мы редко бегаем две гонки подряд, если это не официальный этап Кубка России или этап Кубка мира. Сейчас мы переедем в Вершину Теи, и там тоже перед Кубком будет Кубок Хакасии, где спортсмены также будут вместе с тренерами решать, какую гонку бежать», — сказал Сорин «РБ Спорт».

На соревнованиях «Югория. Первый снег» в Ханты-Мансийске победы в классических спринтах одержали Савелий Коростелев и Фалеева, а в гонках коньковым ходом с раздельным стартом выиграли белорусская биатлонистка Анна Сола и Андрей Мельниченко.