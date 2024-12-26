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Сорин считает, что Фалеевой победа далась нелегко и не в одну калитку

Камила Абдурахманова
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Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин оценил выступление своей подопечной Анастасии Фалеевой на этапе Кубка России в Кирово-Чепецке.

«Я бы не сказал, что Анастасия Фалеева выиграла на тоненького. Она лидировала всю дистанцию и только на спуске Алене Барановой удалось обогнать ее, но уже на финишной равнине Фалеева вернула обратно лидерство и выиграла с достаточно комфортным преимуществом для финиша.

К примеру, у ребят работа на финише была плотнее, чем у девчонок. Поэтому я бы не сказал, что она не уверенно выиграла. Факт, что ей было нелегко, и она не выиграла в одну калитку с огромным преимуществом. При этом не сказал бы, что ей было сложно совсем», — сказал Сорин «РБ Спорт».

На четвертом этапе Кубка России по лыжным гонкам, который проходил в Кирово-Чепецке, Фалеева стала победительницей в классическом спринте. Она опередила свою соперницу Алену Баранову и завоевала золотую медаль.

Источник: «РБ Спорт»
Алена Баранова
Анастасия Фалеева
Егор Сорин
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